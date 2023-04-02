UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військового побили у цервкі УПЦ МП в Хмельницькому (відео)

Ілюстративне фото: військового побили у цервкі УПЦ МП в Хмельницькому (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві в Хмельницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Хмельницької облради Віктора Бурлика.

Він зазначив, що військовий Артур Ананьєв з початку повномасштабного вторгнення Росії воює добровольцем у складі 19 стрілецького батальйону. Він отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Після ситуації з Лаврою боєць сам пішов у московський храм, щоб поставити питання: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?"

Після цього священники накинулися на військового, за чим спостерігали парафіяни. Після цього військового затримала поліція за дрібне хуліганство.

Оновлено

Речниця Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук у коментарі місцевому виданню vsim.ua зазначила, що під час богослужіння в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ 26-річний чоловік розпочав конфлікт зі священником.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство - ред.), - зазначили в поліції.

При цьому за фактом побиття військового слідчі також відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після цього представники Московського патріархату мали б покинути територію Лаври, але цього не зробили.

Противники УПЦ МП виходили на протести до представників Московського патріархату та їх прибічників.

Окрім того, вчора суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХмельницькийУПЦ МП