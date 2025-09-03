ua en ru
У Хмельницькому пролунали вибухи на тлі атаки крилатих ракет

Хмельницький, Середа 03 вересня 2025 06:24
У Хмельницькому пролунали вибухи на тлі атаки крилатих ракет Фото: росіяни вдарили ракетами по місту Хмельницький (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Хмельницькому пролунали вибухи під час масованої ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і Повітряні сили ЗСУ.

"У Хмельницькому чути звуки вибухів", - повідомили кореспонденти видання.

О 06:09 військові повідомили про рух крилатої ракети в напрямку міста. Жителям радили терміново пройти в укриття.

Нагадаємо, вночі російські загарбники запустили велику кількість дронів по Україні.

У Хмельницькому внаслідок прильотів і падіння уламків БпЛА спалахнули пожежі та зафіксовані пошкодження будинків.

Також від безпілотників постраждали Луцьк, Рівне, Львів та інші області країни.

Після 04:00 ворог запустив по Україні кілька груп крилатих ракет.

