В Хмельницком прозвучали взрывы на фоне атаки крылатых ракет
Фото: россияне ударили ракетами по городу Хмельницкий (Getty Images)
В Хмельницком прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и Воздушные силы ВСУ.
"В Хмельницком слышны звуки взрывов", - сообщили корреспонденты издания.
В 06:09 военные сообщили о движении крылатой ракеты в направлении города. Жителям советовали срочно пройти в укрытие.
Напомним, ночью российские захватчики запустили большое количество дронов по Украине.
В Хмельницком в результате прилетов и падения обломков БпЛА вспыхнули пожары и зафиксированы повреждения домов.
Также от беспилотников пострадали Луцк, Ровно, Львов и другие области страны.
После 04:00 враг запустил по Украине несколько групп крылатых ракет.