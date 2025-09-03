ua en ru
В Хмельницком прозвучали взрывы на фоне атаки крылатых ракет

Хмельницкий, Среда 03 сентября 2025 06:24
В Хмельницком прозвучали взрывы на фоне атаки крылатых ракет Фото: россияне ударили ракетами по городу Хмельницкий (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Хмельницком прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и Воздушные силы ВСУ.

"В Хмельницком слышны звуки взрывов", - сообщили корреспонденты издания.

В 06:09 военные сообщили о движении крылатой ракеты в направлении города. Жителям советовали срочно пройти в укрытие.

Напомним, ночью российские захватчики запустили большое количество дронов по Украине.

В Хмельницком в результате прилетов и падения обломков БпЛА вспыхнули пожары и зафиксированы повреждения домов.

Также от беспилотников пострадали Луцк, Ровно, Львов и другие области страны.

После 04:00 враг запустил по Украине несколько групп крылатых ракет.

