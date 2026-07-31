UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Хмельницькому пролунали потужні вибухи без оголошення тривоги: що відомо

12:31 31.07.2026 Пт
2 хв
На місці події вже перебувають всі екстрені служби
aimg Валерій Ульяненко
Фото: вибух у Хмельницькому (скріншот відео)

У п'ятницю, 31 липня, у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. При цьому повітряна тривога в обласному центрі не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОДА (ОВА) Сергія Тюріна.

"В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

Тюрін зауважив, що на місці вибухів працюють усі відповідні служби, з'ясовуються обставини і подробиці події.

Голова ОВА також закликав громадян зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Місцеві жителі повідомляють, що вибух, попередньо, стався на Ружичній. Крім того, вони розповідають, що повітряна тривога в місті не оголошувалась.

Варто зазначити, що раніше Тюрін повідомляв, що сьогодні з 12:00 по 15:00 планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. Наразі невідомо, чи пов'язані обидві події між собою.

Станом на 12:51 місцеві медіа повідомили про повторні вибухи у Хмельницькому.

Нагадаємо, сьогодні вранці РФ вдарила безпілотниками по Київській області. Сили ППО одразу відкрили вогонь по ворожих цілях, завдяки чому вдалося вберегти життя людей і не допустити масштабних руйнувань.

Крім того, країна-агресорка вранці вдарила по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Станом на зараз відомо про 8 поранених, троє з них перебувають у реанімації, з них один - важкого ступеня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХмельницькийВибух