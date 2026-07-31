У Хмельницькому пролунали потужні вибухи без оголошення тривоги: що відомо

"В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

Тюрін зауважив, що на місці вибухів працюють усі відповідні служби, з'ясовуються обставини і подробиці події.

Голова ОВА також закликав громадян зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Місцеві жителі повідомляють, що вибух, попередньо, стався на Ружичній. Крім того, вони розповідають, що повітряна тривога в місті не оголошувалась.

Варто зазначити, що раніше Тюрін повідомляв, що сьогодні з 12:00 по 15:00 планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. Наразі невідомо, чи пов'язані обидві події між собою.

Станом на 12:51 місцеві медіа повідомили про повторні вибухи у Хмельницькому.