В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно

В пятницу, 31 июля, в Хмельницком раздалось несколько мощных взрывов. При этом воздушная тревога в областном центре не объявлялась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергея Тюрина.
"В областном центре раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.
Тюрин отметил, что на месте взрывов работают все соответствующие службы, выясняются обстоятельства и подробности происшествия.
Глава ОВА также призвал граждан сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.
Местные жители сообщают, что взрыв предварительно произошел на Ружичной. Кроме того, они говорят, что воздушная тревога в городе не объявлялась.
Стоит отметить, что ранее Тюрин сообщал, что сегодня с 12:00 до 15:00 планируется уничтожение взрывоопасных предметов в Староконстантиновской громаде. Пока неизвестно, связаны ли оба события между собой.
По состоянию на 12.51 местные медиа сообщили о повторных взрывах в Хмельницком.
Напомним, сегодня утром РФ ударила беспилотниками по Киевской области. Силы ПВО сразу открыли огонь по вражеским целям, благодаря чему удалось уберечь жизнь людей и не допустить масштабных разрушений.
Кроме того, страна-агрессор утром ударила по отделению "Новой почты" в Винницкой области. По состоянию на данный момент известно о 8 раненых, трое из них находятся в реанимации, из них один - тяжелой степени.