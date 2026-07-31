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В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно

12:31 31.07.2026 Пт
2 мин
На месте происшествия уже находятся все экстренные службы
aimg Валерий Ульяненко
Фото: взрыв в Хмельницком (скриншот видео)

В пятницу, 31 июля, в Хмельницком раздалось несколько мощных взрывов. При этом воздушная тревога в областном центре не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергея Тюрина.

"В областном центре раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

Тюрин отметил, что на месте взрывов работают все соответствующие службы, выясняются обстоятельства и подробности происшествия.

Глава ОВА также призвал граждан сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

Местные жители сообщают, что взрыв предварительно произошел на Ружичной. Кроме того, они говорят, что воздушная тревога в городе не объявлялась.

Стоит отметить, что ранее Тюрин сообщал, что сегодня с 12:00 до 15:00 планируется уничтожение взрывоопасных предметов в Староконстантиновской громаде. Пока неизвестно, связаны ли оба события между собой.

По состоянию на 12.51 местные медиа сообщили о повторных взрывах в Хмельницком.

Напомним, сегодня утром РФ ударила беспилотниками по Киевской области. Силы ПВО сразу открыли огонь по вражеским целям, благодаря чему удалось уберечь жизнь людей и не допустить масштабных разрушений.

Кроме того, страна-агрессор утром ударила по отделению "Новой почты" в Винницкой области. По состоянию на данный момент известно о 8 раненых, трое из них находятся в реанимации, из них один - тяжелой степени.

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