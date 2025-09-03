В Хмельницькому обстріли порушили графік руху міського транспорту
Фото: росіяни порушили курсування транспорту в Хмельницькому (Getty Images)
Внаслідок нічної атаки росіян, у Хмельницькому в середу, 3 вересня, буде ускладнено рух міського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку міську раду.
У відомстві зазначили, що у зв'язку із нічними подіями, сьогодні громадський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів із значними відхиленнями у графіках руху та в меншій кількості рухомого складу.
Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники обстріляли ударними дронами Хмельницький. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та пошкоджено будинки й вікна.
Ближче до ранку ворог запустив по країні групи крилатих ракет, зокрема "Калібрів".