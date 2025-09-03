ua en ru
В Хмельницькому обстріли порушили графік руху міського транспорту

Хмельницький, Середа 03 вересня 2025 07:10
В Хмельницькому обстріли порушили графік руху міського транспорту Фото: росіяни порушили курсування транспорту в Хмельницькому (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок нічної атаки росіян, у Хмельницькому в середу, 3 вересня, буде ускладнено рух міського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку міську раду.

У відомстві зазначили, що у зв'язку із нічними подіями, сьогодні громадський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів із значними відхиленнями у графіках руху та в меншій кількості рухомого складу.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники обстріляли ударними дронами Хмельницький. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та пошкоджено будинки й вікна.

Ближче до ранку ворог запустив по країні групи крилатих ракет, зокрема "Калібрів".

Згодом у Хмельницькому пролунали потужні вибухи.

