ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Хмельницком обстрелы нарушили график движения городского транспорта

Хмельницкий, Среда 03 сентября 2025 07:10
UA EN RU
В Хмельницком обстрелы нарушили график движения городского транспорта Фото: россияне нарушили курсирование транспорта в Хмельницком (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вследствие ночной атаки россиян, в Хмельницком в среду, 3 сентября, будет затруднено движение городского транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий городской совет.

В ведомстве отметили, что в связи с ночными событиями, сегодня общественный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров со значительными отклонениями в графиках движения и в меньшем количестве подвижного состава.

Напомним, этой ночью российские захватчики обстреляли ударными дронами Хмельницкий. В результате атаки вспыхнули пожары и повреждены дома и окна.

Ближе к утру враг запустил по стране группы крылатых ракет, в частности "Калибров".

Впоследствии в Хмельницком прогремели мощные взрывы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий
Новости
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком