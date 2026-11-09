Хмельницький опинився під атакою: пожежа охопила приватні будинки

За словами голови ОДА Сергія Тюріна, внаслідок атаки російського безпілотника на обласний центр пошкоджено житлову забудову. Займання сталося у кількох приватних житлових будинках.

"На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки", - повідомив чиновник.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

На Волині в ніч на 9 листопада також оголошували повітряну тривогу, про що свідчать дані пресслужби Повітряних Сил. Загроза була викликана реактивним дроном.

Що відомо про рух російських дронів

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських безпілотників. Зокрема, військові повідомляли про рух реактивних БпЛА у напрямку Хмельницького - сповіщення було десь за пів години після опівночі.

Напередодні унаслідок російської атаки у Хмельницькому районі було зруйновано житловий будинок та ще 12 зазнали пошкоджень, двоє людей отримали поранення.