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На Хмельниччині внаслідок російської атаки зруйновано будинок, є постраждалі

17:58 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
На Хмельниччині внаслідок російської атаки зруйновано будинок, є постраждалі Фото: у Хмельницькому районі через атаку росіян зруйновано будинок (t.me/khmelnytskaODA)
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Унаслідок російської атаки у Хмельницькому районі зруйновано житловий будинок та ще 12 зазнали пошкоджень, двоє людей отримали поранення.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал посадовця.

У Хмельницькому районі через обстріл окупантів зруйновано один житловий будинок, а ще 12 будинків пошкоджено.

За уточненою інформацією, двоє людей отримали незначні тілесні ушкодження, їм надають необхідну медичну допомогу. Загиблих внаслідок атаки немає.

Ворожий удар спричинив пожежу, яку оперативно ліквідували рятувальники. На місці події працюють усі профільні служби.

У громаді проводяться першочергові заходи для ліквідації наслідків атаки. Зокрема, будуть сформовані спеціальні групи для обстеження пошкодженого майна та фіксації збитків.

Нагадаємо, що Росія регулярно завдає ударів по Хмельницькій області, атакуючи житлову та критичну інфраструктуру регіону.

Зокрема, у ніч на 3 листопада окупанти атакували Шепетівський район Хмельницької області, де внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в багатоквартирному будинку та легковий автомобіль.

Крім того, раніше повідомлялося, що ворожий дрон пошкодив вікна у багатоповерхівках Хмельницького. Під час попередніх атак на регіон також фіксувалися руйнування осель та інфраструктурних об'єктів.

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