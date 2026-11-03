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На Хмельниччині після атаки РФ пошкоджені багатоповерхівка й автомобіль

01:59 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
На Хмельниччині після атаки РФ пошкоджені багатоповерхівка й автомобіль Фото: у Шепетівському районі пошкоджено житловий будинок (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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У ніч на 3 листопада Росія атакувала Шепетівський район Хмельницької області. Пошкоджено вікна в багатоквартирному будинку та легковий автомобіль, про загиблих і поранених не повідомляють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Унаслідок російського удару по Шепетівському району постраждали:

  • багатоквартирний житловий будинок - у ньому пошкоджено вікна;
  • легковий автомобіль.

За даними обласної влади, інформації про загиблих чи травмованих не надходило.

Хмельниччина регулярно опиняється під ударами РФ. У ніч на 26 жовтня російська атака зачепила енергетичний об'єкт у Кам'янець-Подільському районі, через що там довелося аварійно відключати світло. Енергетики одразу взялися за ремонт, проте терміни відновлення в ОВА не назвали.

Тижнем раніше, 19 жовтня, Росія атакувала дронами Хмельницьку та Львівську області. Тоді пошкоджень зазнали церква та об'єкт енергетичної інфраструктури, постраждалих не було.

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