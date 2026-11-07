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Росія ударила дроном по житловій забудові Хмельницького, є постраждалий

23:00 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росія ударила дроном по житловій забудові Хмельницького, є постраждалий Фото: ворожий дрон вибив вікна у багатоповерхівках Хмельницького (Getty Images)
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Російський дрон атакував житлову забудову Хмельницького, внаслідок чого пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки і постраждала людина.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал посадовця.

Під час повітряної атаки російський безпілотник влучив у житлову забудову обласного центру.

У результаті поштовху чи уламків пошкоджено приватні житлові будинки, а у багатоповерхівках вибито вікна.

На щастя, пожежі на місці події не виникло.

Внаслідок ворожого удару травмовано одну людину. Водночас медична допомога на місці була надана оперативно, і госпіталізація постраждалому не знадобилася.

Нагадаємо, що вночі 14 жовтня 2026 року Росія знищила останній великий логістичний центр "Епіцентру" в Хмельницькому. Протягом дня об'єкт атакували десять разів, що спричинило п'ять масштабних пожеж, гасінню яких заважали близько трьох десятків ворожих дронів у небі.

Крім того, 24 вересня 2026 року ворожий дроновий удар пошкодив багатоповерхівку у Хмельницькому. Тоді Росія масовано атакувала область "Шахедами", серед яких були й реактивні безпілотники.

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