Хмельницкий оказался под атакой: пожар охватил частные дома

В результате очередной террористической атаки РФ на Хмельницкий и область ночью 9 ноября произошло повреждение частных жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОГА.
По словам главы ОГА Сергея Тюрина, в результате атаки российского беспилотника на областной центр повреждена жилая застройка. Возгорание произошло в нескольких частных жилых домах.
"На месте работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий атаки", – сообщил чиновник.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Информация о последствиях удара уточняется.
На Волыни в ночь на 9 ноября также объявляли воздушную тревогу, о чем свидетельствуют данные пресс-службы Воздушных Сил. Угроза была вызвана реактивным дроном.
Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российских беспилотников. В частности, военные сообщали о движении реактивных БпЛА в направлении Хмельницкого - уведомление было где-то через полчаса после полуночи.
Накануне в результате российской атаки в Хмельницком районе был разрушен жилой дом и еще 12 получили повреждения, два человека получили ранения.
Также мы писали, как в ночь на 3 ноября оккупанты атаковали Шепетовский район Хмельницкой области, где в результате обстрела были повреждены окна в многоквартирном доме и легковой автомобиль.
Еще ранее сообщалось - вражеский дрон повредил окна в многоэтажках Хмельницкого . В ходе предыдущих атак на регион также фиксировались разрушение жилищ и инфраструктурных объектов.