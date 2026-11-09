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Хмельницкий оказался под атакой: пожар охватил частные дома

02:30 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС на вызове (ГСЧС Украина)

В результате очередной террористической атаки РФ на Хмельницкий и область ночью 9 ноября произошло повреждение частных жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОГА.

По словам главы ОГА Сергея Тюрина, в результате атаки российского беспилотника на областной центр повреждена жилая застройка. Возгорание произошло в нескольких частных жилых домах.

"На месте работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий атаки", – сообщил чиновник.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Информация о последствиях удара уточняется.

На Волыни в ночь на 9 ноября также объявляли воздушную тревогу, о чем свидетельствуют данные пресс-службы Воздушных Сил. Угроза была вызвана реактивным дроном.

Что известно о движении российских дронов

Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российских беспилотников. В частности, военные сообщали о движении реактивных БпЛА в направлении Хмельницкого - уведомление было где-то через полчаса после полуночи.

Накануне в результате российской атаки в Хмельницком районе был разрушен жилой дом и еще 12 получили повреждения, два человека получили ранения.

Также мы писали, как в ночь на 3 ноября оккупанты атаковали Шепетовский район Хмельницкой области, где в результате обстрела были повреждены окна в многоквартирном доме и легковой автомобиль.

Еще ранее сообщалось - вражеский дрон повредил окна в многоэтажках Хмельницкого . В ходе предыдущих атак на регион также фиксировались разрушение жилищ и инфраструктурных объектов.

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