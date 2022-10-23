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У Хмельницькій області відновили електропостачання після ворожого обстрілу

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Хмельницька область, Неділя 23 жовтня 2022 14:17
У Хмельницькій області відновили електропостачання після ворожого обстрілу Фото: у Хмельницькій області відновили електропостачання після ворожого обстрілу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Хмельницькій області було відновлено електропостачання після масованого ракетного удару російських окупантів 22 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Ще тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненської, Черкаської та Волинської областей.

Зазначається, що 70 ремонтних бригад наразі ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів.

Так, сьогодні з 12:00 "Укренерго" був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж в цих регіонах.

Нагадаємо, вчора внаслідок атак росіян жителі низки областей виникли перебої з електроенергією. Зокрема, без світла залишилась і Хмельницька область.

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Хмельницкая область Електроенергія
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