Фото: у Хмельницькій області відновили електропостачання після ворожого обстрілу (Getty Images)

У Хмельницькій області було відновлено електропостачання після масованого ракетного удару російських окупантів 22 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Ще тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненської, Черкаської та Волинської областей. Зазначається, що 70 ремонтних бригад наразі ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Так, сьогодні з 12:00 "Укренерго" був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж в цих регіонах.