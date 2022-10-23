Фото: в Хмельницкой области возобновили электроснабжение после вражеских обстрелов (Getty Images)

В Хмельницкой области было возобновлено электроснабжение после массированного ракетного удара российских оккупантов 22 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Еще продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенской, Черкасской и Волынской областей. Отмечается, что 70 ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов. Сегодня с 12:00 "Укрэнерго" был вынужден отдать команду на ограничение потребителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей. Это необходимо для избежание перегрузки сетей в этих регионах.