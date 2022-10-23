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У Києві почалися стабілізаційні відключення світла: графік

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Київ, Неділя 23 жовтня 2022 12:25
У Києві почалися стабілізаційні відключення світла: графік Фото: у Києві почалися стабілізаційні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві запровадили стабілізаційні відключення електроенергії для уникнення аварій з 11:13 23 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та КМДА.

На сайті ДТЕК можна знайти спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії. Так, споживачів було розділено на 3 групи і зроблено графік, який допоможе простіше знаходити свою адресу за допомогою пошуку.

Зазначається, що кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень.

Щоб дізнатися, в який час у вас можливе відключення електроенергії - вкажіть свою адресу та отримайте графік можливих відключення протягом дня та тижня. Покрокова відеоінструкція - за посиланням.

При цьому наголошується, що компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

Жителям Києва нагадують про необхідність помірно споживати елекроенергію, а саме: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії розпочалися ще 19 жовтня. При цьому 21 жовтня вони застосовувалися найширше.

В "Укренерго" і надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії. При цьому графіки змінять.

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Київ Електроенергія Віялові відключення
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