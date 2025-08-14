ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Хмельницькій області транспорт буде працювати по-новому під час повітряних тривог

Україна, Четвер 14 серпня 2025 20:27
UA EN RU
В Хмельницькій області транспорт буде працювати по-новому під час повітряних тривог Фото: Хмельницька ОДА (wikipedia.org)
Автор: Антон Корж

В Хмельницькій області змінили вимоги до реагування громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги. Прибрано деякі моменти щодо руху транспорту під час небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна.

"На запит громади інформую, що 11 серпня рішенням ради оборони області було внесено зміни до порядку реагування міського громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги, який діяв з серпня 2022 року", - написав Тюрін.

За словами голови ОДА, на четвертому році війни кожен перевізник та водій давно повинен знати, що означає сигнал "Повітряна тривога" та як потрібно діяти. Тому вимоги щодо дій в разі настання загрози не змінилися. Водій повинен:

  • зупинити транспортний засіб біля найближчої зупинки або обрати безпечне місце для паркування;
  • проінформувати пасажирів про перелік найближчих укриттів;
  • дати пасажирам можливість скористатися ними.

"Ми прибрали додаткові вимоги, які визначали подальший алгоритм руху громадського транспорту, оскільки поведінка перевізника, як і, власне кажучи, кожного мешканця області під час повітряної тривоги, - особистий вибір та відповідальність", - додав Тюрін.

Зазначимо, що у Хмельницькій області з 7 липня змінили порядок оголошення повітряної тривоги при загрозі від ударних та розвідувальних безпілотників. Тепер тривогу будуть оголошувати не в усьому регіоні, а тільки у районах, де безпосередньо є загроза.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС Києва дали чіткі поради українцям на випадок, якщо ті опиняться під завалами. Також ми розповідали, де в жодному разі не варто ховатися від "шахедів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область Повітряна тривога
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія