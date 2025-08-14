ua en ru
В Хмельницкой области транспорт будет работать по-новому во время воздушных тревог

Украина, Четверг 14 августа 2025 20:27
UA EN RU
В Хмельницкой области транспорт будет работать по-новому во время воздушных тревог Фото: Хмельницкая ОГА (wikipedia.org)
Автор: Антон Корж

В Хмельницкой области изменили требования к реагированию общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги. Убраны некоторые моменты относительно движения транспорта во время опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрина.

"На запрос громады информирую, что 11 августа решением совета обороны области были внесены изменения в порядок реагирования городского общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги, который действовал с августа 2022 года", - написал Тюрин.

По словам председателя ОГА, на четвертом году войны каждый перевозчик и водитель давно должен знать, что означает сигнал "Воздушная тревога" и как нужно действовать. Поэтому требования к действиям в случае наступления угрозы не изменились. Водитель должен:

  • остановить транспортное средство возле ближайшей остановки или выбрать безопасное место для парковки;
  • проинформировать пассажиров о перечне ближайших укрытий;
  • дать пассажирам возможность воспользоваться ими.

"Мы убрали дополнительные требования, которые определяли дальнейший алгоритм движения общественного транспорта, поскольку поведение перевозчика, как и, собственно говоря, каждого жителя области во время воздушной тревоги, - личный выбор и ответственность", - добавил Тюрин.

Отметим, что в Хмельницкой области с 7 июля изменили порядок объявления воздушной тревоги при угрозе от ударных и разведывательных беспилотников. Теперь тревогу будут объявлять не во всем регионе, а только в районах, где непосредственно есть угроза.

Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС Киева дали четкие советы украинцам на случай, если те окажутся под завалами. Также мы рассказывали, где ни в коем случае не стоит прятаться от "шахедов".

