В Хмельницкой области транспорт будет работать по-новому во время воздушных тревог

В Хмельницкой области изменили требования к реагированию общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги. Убраны некоторые моменты относительно движения транспорта во время опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрина.

"На запрос громады информирую, что 11 августа решением совета обороны области были внесены изменения в порядок реагирования городского общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги, который действовал с августа 2022 года", - написал Тюрин.

По словам председателя ОГА, на четвертом году войны каждый перевозчик и водитель давно должен знать, что означает сигнал "Воздушная тревога" и как нужно действовать. Поэтому требования к действиям в случае наступления угрозы не изменились. Водитель должен:

остановить транспортное средство возле ближайшей остановки или выбрать безопасное место для парковки;

проинформировать пассажиров о перечне ближайших укрытий;

дать пассажирам возможность воспользоваться ими.

"Мы убрали дополнительные требования, которые определяли дальнейший алгоритм движения общественного транспорта, поскольку поведение перевозчика, как и, собственно говоря, каждого жителя области во время воздушной тревоги, - личный выбор и ответственность", - добавил Тюрин.