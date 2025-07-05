Де категорично не можна ховатися від "Шахедів"

Під час атаки ворожих російських безпілотників, зокрема "Шахедів", вкрай важливо знати, де категорично не можна шукати укриття. Неправильний вибір місця може коштувати життя.

РБК-Україна вирішило нагадати вам, де категорично не можна шукати укриття під час атаки дронів, щоб уникнути фатальної помилки.

Де не можна ховатися під час повітряної тривоги

Біля вікон та на балконах

Це найочевидніше і найфатальніше місце. Вибухова хвиля та уламки скла становлять смертельну загрозу. Завжди відходьте від вікон, навіть якщо вони заклеєні скотчем.

У під'їздах житлових будинків

Стіни під'їздів зазвичай не є несучими та легко руйнуються при прямому влучанні або вибуховій хвилі. Крім того, скупчення людей у під'їзді робить їх легкою мішенню.

На зупинках громадського транспорту та біля вуличних об'єктів

Ці місця абсолютно не захищають від уламків та вибухової хвилі. Навіть невеликий вибух може призвести до значних руйнувань і поранень.

Під тонкими металевими конструкціями

Навіси, рекламні щити, тонкі дахи гаражів - все це не забезпечує жодного захисту і може обрушитися від ударної хвилі.

Поруч з багатоповерхівками

Навіть якщо ви знаходитесь на вулиці, але близько до висотних будівель, є ризик ураження уламками від прямого влучання або падіння елементів конструкції. Тримайтеся на відстані від великих будівель.

Біля автозаправних станцій (АЗС) та складів паливно-мастильних матеріалів

Це об'єкти підвищеної небезпеки. У випадку влучання ворожого БПлА може статися масштабний вибух та пожежа, що призведе до катастрофічних наслідків.

Поруч з припаркованими автомобілями

Автомобілі можуть вибухнути при пожежі або влучанні уламків, а їхні баки з паливом становлять додаткову небезпеку.

У старих або напівзруйнованих будівлях

Такі споруди не витримують навіть непрямого впливу вибухової хвилі і можуть обвалитися.

Куди ж ховатися?

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, кожна секунда на рахунку. Правильний вибір укриття може врятувати ваше життя. Нижче наводимо найбезпечніші місця, куди слід прямувати.

Облаштовані бомбосховища та укриття

Це найбезпечніший варіант, адже такі споруди проєктуються з розрахунком на прямі влучання та вибухові хвилі. Вони мають міцні стіни, систему вентиляції та зазвичай розташовані під землею. Завжди знайте розташування найближчого бомбосховища біля вашого дому, роботи чи місця навчання.

Підвали та цокольні поверхи

Якщо спеціального бомбосховища поруч немає, шукайте укриття у підвалах міцних будівель. Стіни підвалу, особливо якщо вони з бетону чи цегли, забезпечують значний захист від уламків та ударної хвилі. Важливо, щоб підвал не був захаращений або не мав легкозаймистих матеріалів. Цокольні поверхи також можуть бути відносно безпечними, особливо якщо вони розташовані нижче рівня землі.

Підземні паркінги

Зараз підземні паркінги, особливо ті, що є частиною великих торгових центрів чи житлових комплексів, часто будуються з міцних залізобетонних конструкцій і можуть слугувати надійним укриттям. Вони зазвичай добре вентилюються і мають декілька виходів.

Метрополітен

Станції та переходи метро - це одне з найбезпечніших місць під час повітряних атак у містах, де є метрополітен. Глибоке залягання та міцні тунелі забезпечують відмінний захист.

Якщо укриття далеко, скористайтеся правилом "двох стін": між вами та вулицею має бути щонайменше дві стіни, бажано несуча. Обирайте місця без вікон.

Важливо! Завжди слухайте сигнали повітряної тривоги, не ігноруйте їх. Заздалегідь продумайте маршрути до найближчих укриттів.

Детальну інформацію щодо правил поведінки під час повітряної тривоги та інструкції щодо облаштування укриттів можна знайти на загальнодоступних ресурсах. Зокрема: