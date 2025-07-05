В Хмельницькій області повітряна тривога буде працювати по-іншому: що за зміни
У Хмельницькій області з 7 липня змінюється порядок оголошення повітряної тривоги при загрозі від ударних та розвідувальних безпілотників. Тепер тривогу будуть оголошувати не в усьому регіоні, а тільки у районах, де безпосередньо є загроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюрна.
"Це рішення прийняте з урахуванням аналізу ситуації та враховуючи протокольне рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС з метою максимально зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, економіку, освіту та охорону здоров’я", - сказано у повідомленні.
Відтепер сигнал "Повітряна тривога" під час руху безпілотників росіян буде оголошуватися у районах, над якими рухаються безпілотники. Постійну тривогу під час прольоту будуть оголошувати тільки у Хмельницькому районі.
"Порядок оголошення тривог під час загрози ракетних ударів залишається без змін. Обласна військова адміністрація вже забезпечила всі технічні можливості для впровадження цих змін", - додав Тюрін.
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