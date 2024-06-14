У Хмельницькій області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури після нічної атаки

Що ще відомо про нічний обстріл

В ніч на 14 червня російська армія здійснила комбінований удар по Україні: випустила 10 крилатих ракет, три балістичні "Іскандер-М", один "Кинджал" та 17 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 7 крилатих ракет та всі "Шахеди".

Як відомо, балістичні ракети вдарили по Запоріжжю. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що "Кинджал" летів у напрямку Хмельницької області, але ракета не досягла цілі.

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