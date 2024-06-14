В Україні масштабна повітряна тривога. РФ запустила ракети

Повітряна тривога 14 червня була оголошена у всіх областях України. Росія запустила ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Спочатку повітряну тривогу оголосили у Києві, це сталося о 10:14. Потім тривога охопила північні, східні, центральні та південні області. За декілька хвилин сирени завили у на заході України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракет у напрямку Хмельницької області. Жителів Києва закликали перебувати в укриттях. По всій Україні була оголошена ракетна небезпека.

У мережі повідомляють, що у столиці та Хмельницькій області лунали вибухи.

Оновлено о 10:44

Відбій загрози по всіх областях, крім Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської.

Карта повітряних тривог станом на 10:22