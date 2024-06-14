ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракети летіли здебільшого на захід. Євлаш назвав цілі нічної атаки РФ

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 09:37
UA EN RU
Ракети летіли здебільшого на захід. Євлаш назвав цілі нічної атаки РФ Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли в основному на захід. Також ворог вибирав для удару "класичні" цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Противник розпочав цієї ночі свою повітряну атаку десь близько 23:00, запустивши свої БПЛА типу "Шахед". Загалом їх було 17, всі вони були знищені", - розповів він.

Також, за його словами, ворог застосовував і інші типи озброєння.

Зокрема, балістичні ракети "Іскандер-М" по Запоріжжю, а саме три ракети випустив противник з території тимчасово окупованого Криму", - зазачив спікер.

Також пізніше, як додав Євлаш, близько 03:00, з Саратівської області ворог здійснив застосування своєї стратегічної авіації, а саме літаків Ту-95МС та випустив 10 крилатих ракет.

"Зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області й здебільшого прямували на захід України. Цілили класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури", - констатував спікер.

Вже близько 06:00 ранку противник здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" з пускових рубежів Тамбовської області.

"Ця ціль рухалася дуже швидко, зайшла з півночі України і також попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі", - резюмував Євлаш.

Обстріл РФ по Україні

По всій території України близько 6:00 ранку було оголошено повітряну тривогу, через ворожу ракетну атаку вранці 14 червня. Російські окупанти застосували для удару попередньо аеробалістичну ракету типу "Кинджал".

Через деякий час після оголошення тривоги в Києві пролунав вибух. Імовірно, сили ППО збили швидкісну мету в Київській області.

Як пізніше зазначили у Повітряних силах, РФ комбіновано вдарила по Україні, застосувавши і дрони, і ракети - всього понад 30 засобів повітряного нападу. ППО збила 24 з них, у тому числі всі дрони-камікадзе ворога та 7 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі