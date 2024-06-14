Ракети летіли здебільшого на захід. Євлаш назвав цілі нічної атаки РФ
Під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли в основному на захід. Також ворог вибирав для удару "класичні" цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Противник розпочав цієї ночі свою повітряну атаку десь близько 23:00, запустивши свої БПЛА типу "Шахед". Загалом їх було 17, всі вони були знищені", - розповів він.
Також, за його словами, ворог застосовував і інші типи озброєння.
Зокрема, балістичні ракети "Іскандер-М" по Запоріжжю, а саме три ракети випустив противник з території тимчасово окупованого Криму", - зазачив спікер.
Також пізніше, як додав Євлаш, близько 03:00, з Саратівської області ворог здійснив застосування своєї стратегічної авіації, а саме літаків Ту-95МС та випустив 10 крилатих ракет.
"Зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області й здебільшого прямували на захід України. Цілили класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури", - констатував спікер.
Вже близько 06:00 ранку противник здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" з пускових рубежів Тамбовської області.
"Ця ціль рухалася дуже швидко, зайшла з півночі України і також попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі", - резюмував Євлаш.
Обстріл РФ по Україні
По всій території України близько 6:00 ранку було оголошено повітряну тривогу, через ворожу ракетну атаку вранці 14 червня. Російські окупанти застосували для удару попередньо аеробалістичну ракету типу "Кинджал".
Через деякий час після оголошення тривоги в Києві пролунав вибух. Імовірно, сили ППО збили швидкісну мету в Київській області.
Як пізніше зазначили у Повітряних силах, РФ комбіновано вдарила по Україні, застосувавши і дрони, і ракети - всього понад 30 засобів повітряного нападу. ППО збила 24 з них, у тому числі всі дрони-камікадзе ворога та 7 ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.