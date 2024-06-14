В Хмельницкой области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры после ночной атаки

Что еще известно о ночном обстреле

В ночь на 14 июня российская армия нанесла комбинированный удар по Украине: выпустила 10 крылатых ракет, три баллистических "Искандер-М", один "Кинжал" и 17 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет и все "Шахеды".

Как известно, баллистические ракеты ударили по Запорожью. Воздушные силы ВСУ отметили, что "Кинжал" летел в направлении Хмельницкой области, но ракета не достигла цели.

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