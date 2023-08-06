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У Хмельницькій області пролунали вибухи, у регіоні працює ППО

Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи, у регіоні працює ППО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області було чутно вибухи сьогодні вночі, 6 серпня. Повідомляється, що у регіоні працюють українські сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Хмельницької ОВА.

"У Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО! Залишайтесь у укриттях", - йдеться у повідомленні ОВА.

Обстріл Хмельницької області

Вдень 5 серпня російські війська атакували Україну ракетами "Кинжал" та "Калібр". Президент України Володимир Зеленський розповів, що метою окупантів стали "Мотор-Січ" та Хмельницька область.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки було пошкоджено приватні житлові будинки, комунальну установу культури та приміщення автовокзалу.

Вночі 6 серпня у Хмельницькому знову пролунали вибухи.

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