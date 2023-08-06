У Хмельницькому чути звуки вибухів, працює ППО
У Хмельницькому пролунали звуки вибухів сьогоднів вночі, 6 серпня. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Місцеві жителі чули звуки вибухів. У низці областей України оголошена повітряна тривога.
Раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Хмельниччині є загроза застосування ударних БПЛА типу "Шахед".
Військові зазначили, що російські окупаційні війська запустили по Україні щонайменше три групи дронів-камікадзе з південного та південно-східного напрямів.
Повторні вибухи
О 1:24 ночі в Хмельницькій області знову пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликають знаходитися в укриттях.
Працює ППО
У Хмельницькій ОВА підтвердили серію вибухів у регіоні та повідомили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.
Обстріл Хмельницької області
Вдень 5 серпня, російські війська атакували Україну ракетами "Кинджал" та "Калібр". Президент України Володимир Зеленський розповів, що ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область.
У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки було пошкоджено приватні житлові будинки, комунальний заклад культури та приміщення автовокзалу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.