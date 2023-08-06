ua en ru
Нд, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хмельницькому чути звуки вибухів, працює ППО

Новость на русском →
Хмельницький, Неділя 06 серпня 2023 01:08
У Хмельницькому чути звуки вибухів, працює ППО Фото: у Хмельницькому пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницькому пролунали звуки вибухів сьогоднів вночі, 6 серпня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Місцеві жителі чули звуки вибухів. У низці областей України оголошена повітряна тривога.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Хмельниччині є загроза застосування ударних БПЛА типу "Шахед".

Військові зазначили, що російські окупаційні війська запустили по Україні щонайменше три групи дронів-камікадзе з південного та південно-східного напрямів.

Повторні вибухи

О 1:24 ночі в Хмельницькій області знову пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликають знаходитися в укриттях.

Працює ППО

У Хмельницькій ОВА підтвердили серію вибухів у регіоні та повідомили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Обстріл Хмельницької області

Вдень 5 серпня, російські війська атакували Україну ракетами "Кинджал" та "Калібр". Президент України Володимир Зеленський розповів, що ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки було пошкоджено приватні житлові будинки, комунальний заклад культури та приміщення автовокзалу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький Вибух
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи