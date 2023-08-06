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В Хмельницкой области прозвучали взрывы, в регионе работает ПВО

Фото: в Хмельницкой области прозвучали взрывы, в регионе работает ПВО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области были слышны взрывы сегодня ночью, 6 августа. Сообщается, что в регионе работают украинские силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Хмельницкой ОВА.

"В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении ОВА.

Обстрел Хмельницкой области

Днем 5 августа, российские войска атаковали Украину ракетами "Кинжал" и "Калибр". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что целью оккупантов стала "Мотор-Сич" и Хмельницкая область.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что в результате российской атаки были повреждены частные жилые дома, коммунальное учреждение культуры и помещение автовокзала.

Ночью 6 августа в Хмельницком снова раздались взрывы

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