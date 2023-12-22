В Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО

В Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 22 грудня. Працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.
"Хмельницький район. Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
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