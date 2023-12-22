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В Хмельницкой области раздались взрывы, работает ПВО

Фото: в Хмельницкой области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницкой области прогремели взрывы сегодня ночью, 22 декабря. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Facebook.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

В регионе объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Атака РФ по Украине

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу вечером 21 декабря. Военные предупредили о запуске врагом ударных дронов.

В Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщалось о работе ПВО. Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в результате падения обломков на жилой дом в Соломенском районе произошел пожар.

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