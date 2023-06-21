У Хмельницькій області пролунали вибухи

Жителі регіону чули вибухи близько п'ятої ранку, вони можуть бути результатом роботи протиповітряної оборони в області. Вибухи також підтвердили місцеві чиновники.

"У Хмельницькій області були чутні вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - йдеться у заяві ОВА.

Незадовго до цього в командуванні ЗС виступили з оголошенням, що на Тернопільщині є ракетна небезпека, а також існує загроза застосування РФ іранських ударних безпілотників типу "Shahed".

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йшлося у публікації військових.

Де саме на Хмельниччині пролунали вибухи, місцева влада не уточнює.

Додамо, що о 05:22 тривогу у Хмельницькій області вже було скасовано.

Повітряні атаки по Україні

РФ в останні місяці активізувала повітряні удари по містах України, використовуючи для атак різні типи ракет і ударні дрони-камікадзе "Шахед". Цієї ночі в багатьох областях України лунали повітряні тривоги, при цьому на добу раніше російські загарбники також влаштували масовану повітряну атаку.

Так, учора окупанти вночі загалом випустили по Україні 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно знищені українською ППО. Тоді лунали вибухи у Києві та області, Львові - де було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, та Запоріжжя - по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі.

Додамо, що за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, під час минулої атаки РФ застосувала традиційну тактику, і намагалася заплутати нашу ППО.