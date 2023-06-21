ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хмельницькій області пролунали вибухи

Новость на русском →
Хмельницька область, Середа 21 червня 2023 05:40
У Хмельницькій області пролунали вибухи Фото: у Хмельницькій області чули вибухи на тлі повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги вночі 21 червня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ракетних та дронових атак у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Хмельницької обласної військової адміністрації.

Жителі регіону чули вибухи близько п'ятої ранку, вони можуть бути результатом роботи протиповітряної оборони в області. Вибухи також підтвердили місцеві чиновники.

"У Хмельницькій області були чутні вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - йдеться у заяві ОВА.

Незадовго до цього в командуванні ЗС виступили з оголошенням, що на Тернопільщині є ракетна небезпека, а також існує загроза застосування РФ іранських ударних безпілотників типу "Shahed".

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йшлося у публікації військових.

Де саме на Хмельниччині пролунали вибухи, місцева влада не уточнює.

Додамо, що о 05:22 тривогу у Хмельницькій області вже було скасовано.

Повітряні атаки по Україні

РФ в останні місяці активізувала повітряні удари по містах України, використовуючи для атак різні типи ракет і ударні дрони-камікадзе "Шахед". Цієї ночі в багатьох областях України лунали повітряні тривоги, при цьому на добу раніше російські загарбники також влаштували масовану повітряну атаку.

Так, учора окупанти вночі загалом випустили по Україні 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно знищені українською ППО. Тоді лунали вибухи у Києві та області, Львові - де було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, та Запоріжжя - по цивільній та сільськогосподарській інфраструктурі.

Додамо, що за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, під час минулої атаки РФ застосувала традиційну тактику, і намагалася заплутати нашу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух Хмельницкая область Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією