В Хмельницкой области раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги ночью 21 июня. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ракетных и дроновых атак в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Хмельницкой областной военной администрации.

Жители региона слышали взрывы около пяти часов утра, они могут быть результатом работы противовоздушной обороны в области. Взрывы также подтвердили и местные чиновники.

"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!" - идет речь в заявлении ОВА.

Незадолго до этого в командовании ВС выступили с объявлением, что в Тернопольской области есть ракетная опасность, а также существует угроза применения РФ иранских ударных беспилотников типа "Shahed".

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорилось в публикации военных.

Где именно в Хмельницкой области прозвучали взрывы, местные власти не уточняют.

Добавим, что в 05:22 тревога в Хмельницкой области уже была отменена.

Воздушные атаки по Украине

РФ в последние месяцы активизировала воздушные удары по городам Украины, используя для атак различные типы ракет и ударные дроны-камикадзе "Шахед". Этой ночью во многих областях Украины звучали воздушные тревоги, при этом сутками ранее российские захватчики также устроили массированную воздушную атаку.

Так, вчера оккупанты ночью в целом выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно уничтожены украинской ПВО. Тогда звучали взрывы в Киеве и области, Львове - где был атакован объект критической инфраструктуры, и Запорожье - по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.

Добавим, что по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, во время прошлой атаки РФ применила традиционную тактику, и пыталась запутать нашу ПВО.