В Хмельницькій області повітряна тривога буде працювати по-іншому: що за зміни

"Це рішення прийняте з урахуванням аналізу ситуації та враховуючи протокольне рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС з метою максимально зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, економіку, освіту та охорону здоров’я", - сказано у повідомленні.

Відтепер сигнал "Повітряна тривога" під час руху безпілотників росіян буде оголошуватися у районах, над якими рухаються безпілотники. Постійну тривогу під час прольоту будуть оголошувати тільки у Хмельницькому районі.

"Порядок оголошення тривог під час загрози ракетних ударів залишається без змін. Обласна військова адміністрація вже забезпечила всі технічні можливості для впровадження цих змін", - додав Тюрін.