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В Хмельницькій області повітряна тривога буде працювати по-іншому: що за зміни

Фото: повітряна тривога в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

У Хмельницькій області з 7 липня змінюється порядок оголошення повітряної тривоги при загрозі від ударних та розвідувальних безпілотників. Тепер тривогу будуть оголошувати не в усьому регіоні, а тільки у районах, де безпосередньо є загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюрна.

"Це рішення прийняте з урахуванням аналізу ситуації та враховуючи протокольне рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС з метою максимально зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, економіку, освіту та охорону здоров’я", - сказано у повідомленні.

Відтепер сигнал "Повітряна тривога" під час руху безпілотників росіян буде оголошуватися у районах, над якими рухаються безпілотники. Постійну тривогу під час прольоту будуть оголошувати тільки у Хмельницькому районі.

"Порядок оголошення тривог під час загрози ракетних ударів залишається без змін. Обласна військова адміністрація вже забезпечила всі технічні можливості для впровадження цих змін", - додав Тюрін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС Києва дали чіткі поради українцям на випадок, якщо ті опиняться під завалами. Також ми розповідали, де в жодному разі не варто ховатися від "шахедів". Також є інші поради, з якими варто ознайомитися:

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Хмельницька областьПовітряна тривога