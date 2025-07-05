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В Хмельницкой области воздушная тревога будет работать по-другому: что за изменения

Фото: воздушная тревога в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Хмельницкой области с 7 июля меняется порядок объявления воздушной тревоги при угрозе от ударных и разведывательных беспилотников. Теперь тревогу будут объявлять не во всем регионе, а только в районах, где непосредственно есть угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрна.

"Это решение принято с учетом анализа ситуации и учитывая протокольное решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с целью максимально уменьшить негативное влияние тревог на повседневную жизнь жителей области, экономику, образование и здравоохранение", - сказано в сообщении.

Отныне сигнал "Воздушная тревога" во время движения беспилотников россиян будет объявляться в районах, над которыми движутся беспилотники. Постоянную тревогу во время пролета будут объявлять только в Хмельницком районе.

"Порядок объявления тревог во время угрозы ракетных ударов остается без изменений. Областная военная администрация уже обеспечила все технические возможности для внедрения этих изменений", - добавил Тюрин.

Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС Киева дали четкие советы украинцам на случай, если те окажутся под завалами. Также мы рассказывали, где ни в коем случае не стоит прятаться от "шахедов". Также есть другие советы, с которыми стоит ознакомиться:

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Хмельницкая областьВоздушная тревога