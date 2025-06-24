Забудьте про "дві стіни": це правило вже не захищає під час обстрілів

Звичне правило "двох стін", яке роками вважали базовою порадою під час повітряної тривоги, сьогодні втрачає актуальність. З появою шахедів, високоточних боєприпасів і касетних снарядів звичайна ванна кімната або коридор вже не гарантують безпеки.

Чому правило "двох стін" більше не працює і як правильно діяти, щоб врятувати собі життя, розповідає РБК-Україна.

Що таке правило "двох стін"

Це одна з перших порад, яку давали цивільним із початком повномасштабного вторгнення.

Суть проста: перебувай у приміщенні, яке розташоване щонайменше за двома капітальними стінами від вікон і зовнішніх стін. Найчастіше це ванна кімната, коридор або комора.

Вважалося, що під час бойових дій та обстрілів це збільшить шанси на виживання людей в будівлі, яка зазнає артилерійського, авіаційного удару чи іншого вогневого ураження.

У разі влучання ракети в стіну будівлі, перша, зовнішня, стіна часто руйнується, утворюючи уламки та пропускаючи вибухову хвилю у приміщення, а друга стіна може врятувати людей від цього.

І описане правило діє як в горизонтальному, так і вертикальному просторі. Саме тому верхні поверхи будівлі більш небезпечні під час обстрілів.

Чому правило "двох стін" більше не діє

Оскільки це правило було виведене доволі давно, воно було актуальне для уламкових загроз і вибухів на відстані.

Але сучасна війна зовсім інакша і зброї, яка може пробити не тільки дві стіни, а й знищити цілі під'їзди багатоквартирних будинків, приватні будинки й інші будівлі, дуже багато.

"Люди досі вважають, що пересидіти й перечекати вдома - це панацея. Проте ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину", - розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

Він додав, що під час прямого влучання шахеда у будинок, приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини й при цьому рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру.

"Тому зараз дуже небезпечно. Вже не можемо говорити про те, що дві стіни зараз можуть захистити", - додав Петров.

Високоточна зброя

Ракети типу "Іскандер" або "Калібр", шахеди та авіаційні бомби влучають точно у ціль. Якщо цілиться у будинок - "дві стіни" не врятують. Пряме влучання у будинок може зруйнувати його від 9 до 1 поверху. І всі, хто знаходиться у будинку чи підвалі - опиняються під уламками.

Руйнування цілих поверхів

Влучання у житлові будинки сьогодні призводить не просто до розбитих вікон, а до обвалів кількох поверхів, включно з ванними та коридорами. І найчастіше - повністю завалюють підвали, де також ховаються люди від обстрілів.

Касетні боєприпаси

Падають одночасно на великій площі. Людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення, якщо дах або вікна вибухають над нею.

Вторинні фактори

Осколки, газ, обвали, пожежі. Навіть якщо не було прямого влучання, загинути можна через уламки або задимлення. А якщо приміщення - "кишеня" (без вікон), імовірність опинитися в пастці зростає.

Тип конструкції

Крім того, рівень безпеки залежить і від самої будівлі - моноліт, панельна або цегляна. Саме монолітні вважаються найбільш стійкими, оскільки в них цільна структура.

Найгірша конструкція - це панельний будинок. При влученні снаряда у такий будинок, він може просто "скластися", оскільки його цілісність швидко втрачається.

"Правило двох стін може захистити лише від невеликих осколків або скла, але ситуація у Солом'янському районі Києва показала, що правило двох стін абсолютно не діє. Тому що при прямому влучанні руйнується цілий під'їзд. Люди також можуть думати, що їх може врятувати підвал будинку. Але коли складається під'їзд, то при прямому влучанні підвал не рятує. Відбувається фактичне поховання людей. Адже над ними дуже велика кількість конструкцій". - зазначив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Як захиститися під час обстрілу

Що ж робити, коли лунає повітряна тривога? Куди бігти, щоб врятувати своє життя і своїх близьких?

Укриття або паркінг

Найкращий варіант - спеціальне укриття, паркінг, метро. Такі місця значно безпечніші, ніж будь-яке приміщення у квартирі. Навіть якщо далеко йти, все одне таке місце має бути в пріоритеті.

Це може бути ще підземний перехід, підземні торгові центри - будь-який варіант кращий за звичайний коридор панельного будинку.

Внутрішні сходові клітини

У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття - це альтернативне рішення.

"Якщо укриття немає, ним може бути метрополітен або підземний перехід, які належать до споруд подвійного призначення і може розглядатися, як найпростіше укриття. Тому тільки-но ви чуєте сигнал повітряної тривоги, необхідно підійматися і прямувати в укриття. Для цього потрібно заздалегідь підготувати "тривожну валізку" із мінімальним набором всього необхідного: документи, їжа, яка не псується, вода і ліки", - радить Олександр Хорунжий.

Біля шахти ліфта буде значно безпечніше, ніж у ванній. Особливо, якщо говорити про панельні будинки.

Природа

Якщо ви живете на околицях, за містом або поруч є великий парк, лісосмуга - то це теж не найгірший варіант захистити своє життя. Там безпечніше, ніж безпосередньо біля будинків або в будинках. І основне правило - лягти на землю.

"Потрібно одразу впасти на землю. Це знижує ймовірність ураження уламками в 10 разів. Якщо взяти за основу відсоткову ймовірність ураження, коли ми стоїмо або пересуваємося, то присівши, ми її зменшуємо до 85%, якщо лягаємо, ми її знижуємо до 10%. Потім потрібно шукати більш безпечне місце. Якщо поряд є якісь заглиблення, канави, бордюр, за яким можна заховатися, перелазимо саме туди та чекаємо хоча б ще 10 хвилин після останнього вибуху", - радить інструктор з виживання і тактичної медицини Ігор Молодан.

Не забудьте про "тривожну валізку"

Будьте готові швидко евакуюватися з будинку і для цього завжди тримайте зібраною сумку (рюкзак) з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, як дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.