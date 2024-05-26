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У Хмельницькій області було чути вибухи

Фото: у Хмельницькій області чули вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області пролунали вибухи цієї ночі, 26 травня, під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Хмельницький".

Вибухи в регіоні було чути приблизно о 03:33.

Між тим в місцевих пабліках та у моніторингових каналах зазначали, що вибухи пролунали в районі Старокостянтиніва.

Також в мережі пишуть про роботу сил та засобів протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Нічна повітряна атака

Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про фіксацію ударних безпілотників типу "Шахед", що прямували, зокрема, у бік Хмельницької області.

Також були зафіксовані запуски крилатих ракет противника, здійснених зі стратегічної авіації (близько п'яти бортів Ту-22М3), по території України.

"Ракетна небезпека для західних областей!" - йшлося в оголошенні військових о 03:31.

Зазначимо, в Україні зараз оголошена повітряна тривога по всій території країни.

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Хмельницька областьВійна в УкраїніВибухиРакетна атака