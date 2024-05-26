У Хмельницькій області було чути вибухи

У Хмельницькій області пролунали вибухи цієї ночі, 26 травня, під час масштабної повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Хмельницький".
Вибухи в регіоні було чути приблизно о 03:33.
Між тим в місцевих пабліках та у моніторингових каналах зазначали, що вибухи пролунали в районі Старокостянтиніва.
Також в мережі пишуть про роботу сил та засобів протиповітряної оборони по ворожих цілях.
Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про фіксацію ударних безпілотників типу "Шахед", що прямували, зокрема, у бік Хмельницької області.
Також були зафіксовані запуски крилатих ракет противника, здійснених зі стратегічної авіації (близько п'яти бортів Ту-22М3), по території України.
"Ракетна небезпека для західних областей!" - йшлося в оголошенні військових о 03:31.
Зазначимо, в Україні зараз оголошена повітряна тривога по всій території країни.
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