В Хмельницкой области были слышны взрывы

Взрывы в регионе были слышны примерно в 03:33.

Между тем в местных пабликах и в мониторинговых каналах отмечалось, что взрывы прогремели в районе Староконстантинова.

Также в сети пишут о работе сил и средств противовоздушной обороны по враждебным целям.

Ночная воздушная атака

Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали о фиксации ударных беспилотников типа "Шахед", направлявшихся, в частности, в сторону Хмельницкой области.

Также были зафиксированы запуски крылатых ракет противника, осуществленных по стратегической авиации (около пяти бортов Ту-22М3), по территории Украины.

"Ракетная опасность для западных областей!" - говорилось в объявлении военных в 03:31.

Отметим, в Украине сейчас объявлена воздушная тревога по всей территории страны.