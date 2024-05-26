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В Хмельницкой области были слышны взрывы

Фото: в Хмельницкой области слышали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области прогремели взрывы этой ночью, 26 мая, во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Хмельницький".

Взрывы в регионе были слышны примерно в 03:33.

Между тем в местных пабликах и в мониторинговых каналах отмечалось, что взрывы прогремели в районе Староконстантинова.

Также в сети пишут о работе сил и средств противовоздушной обороны по враждебным целям.

Ночная воздушная атака

Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали о фиксации ударных беспилотников типа "Шахед", направлявшихся, в частности, в сторону Хмельницкой области.

Также были зафиксированы запуски крылатых ракет противника, осуществленных по стратегической авиации (около пяти бортов Ту-22М3), по территории Украины.

"Ракетная опасность для западных областей!" - говорилось в объявлении военных в 03:31.

Отметим, в Украине сейчас объявлена воздушная тревога по всей территории страны.

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Хмельницкая областьВойна в УкраинеВзрывыРакетная атака