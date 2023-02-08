Споживання зросло через морози, в Одесі аварійні відключення. Яка ситуація зі світлом

Споживання електроенергії зросло через морози. В Запорозькій, Донецькій, Миколаївській області без відключень, а в Одесі та районі застосовують аварійні вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години", - йдеться в повідомленні.

Як додали в компанії, наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

"В Одеській області зберігаються мережеві обмеження. Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей", - констатують в компанії.

Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, бо пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів.

"При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться", зазначили в "Укренерго".

Як повідомлялося, ремонти на енергетичних об'єктах в Одесі мають завершитись 10 лютого. Разом з цим буде можливо відновити електропостачання у місті та районі.

Нагадаємо, через посилення морозів у Житомирській області є загроза аварійних відключень світла. Тому жителів регіону закликають зменшити споживання електрики.