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В Хмельницкой области 5 часов не будут выключать свет. Когда вернутся к графикам

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Хмельницкий, Среда 08 февраля 2023 13:59
В Хмельницкой области 5 часов не будут выключать свет. Когда вернутся к графикам Фото: в Хмельницкой области 5 часов не будут выключать свет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Хмельницкой области увеличили лимиты потребления электроэнергии. В регионе с 12:00 до 17:00 в среду, 8 февраля, будет действовать окно без выключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хмельницкоблэнерго".

"Лимит на среду увеличен. Следовательно, сегодня с 12:00 до 17:00 почасовых отключений не будет", - говорится в сообщении.

После 17:00 отключения будут происходить по графику почасовых отключений и охватят только основные очереди.

В Хмельницкой области 5 часов не будут выключать свет. Когда вернутся к графикам

Напомним, из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло из-за морозов. В Запорожской, Донецкой, Николаевской области без отключений, а в Одессе и районе применяют аварийные отключения света.

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