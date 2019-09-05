В Хмельницком изъяли наркотиков почти на два млн грн

Фото: изъятые наркотики (www.npu.gov.ua)

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Хмельницком полиция изъяла наркотиков почти на два миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, было обнаружено около 7 кг марихуаны, более 100 растений конопли, 1,5 кг прекурсоров, амфетамин, экстази, соли и тому подобное, а также приборы для изготовления наркотиков, оружие и боеприпасы.

"Вчера, 4 сентября, во время очередного сбыта наркотиков следователи задержали группу наркодельцов", - говорится в сообщении.

Известно, что в состав группы входило два человека: 36-летний житель Хмельницкого и 25-летний житель Ярмолинецкого района. Распространение наркотиков они осуществляли методом "закладок". Заказы принимались через интернет-мессенджер, а оплату клиенты проводили с помощью электронного кошелька.

В целом сотрудники полиции зафиксировали 6 фактов сбыта дельцами наркопродукции.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им придется отвечать по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.