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Прокуратура блокировала поставки наркотиков военным

Новости » Происшествия    24.08.2019 - 21:08
Прокуратура блокировала поставки наркотиков военным
Фото: обнаружены наркотики (vppnr.gp.gov.ua/)

Правоохранители изъяли 2 кг амфетамина

В Киеве правоохранители разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотиков военнослужащим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры центрального региона.

Как сообщается, правоохранители задержали двух злоумышленников во время передачи наркотиков, которые предназначались для поставок военнослужащим. При себе задержанные злоумышленники имели 2 кг амфетамина. Рыночная стоимость изъятого вещества составляет около 800 тысяч гривен.

Также в ходе следственных действий была обнаружена и ликвидирована нарколаборатория, где и изготавливали психотропные вещества.

"Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что оба наркоторговцы были взяты под стражу на срок в 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 1 152 600 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Киева военнослужащий контрактной службы, находясь в состоянии наркотического опьянения, застрелил мужчину. По данным полиции, военный четыре раза выстрелил из самостоятельно изготовленного оружия.

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