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У Хмельницькому вилучили наркотиків майже на два млн грн

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 17:10
У Хмельницькому вилучили наркотиків майже на два млн грн
Фото: вилучені наркотики (www.npu.gov.ua)

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Хмельницькому поліція вилучила наркотиків майже на два мільйони гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, було виявлено близько 7 кг маріхуани, понад 100 рослин конопель, 1,5 кг прекурсорів, амфетамін, екстазі, солі тощо, а також прилади для виготовлення наркотиків, зброю та боєприпаси.

"Вчора, 4 вересня, під час чергового збуту наркотиків слідчі затримали групу наркоділків", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що до складу групи входило дві людини: 36-річний житель Хмельницького та 25-річний житель Ярмолинецького району. Поширення наркотиків вони здійснювали методом "закладок". Замовлення приймалися через інтернет-месенджер, а оплату клієнти проводили за допомогою електронного гаманця.

Загалом працівники поліції зафіксували 6 фактів збуту ділками наркопродукції.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм доведеться відповідати за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства) Кримінального кодексу України.
Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: вилучені наркотики (www.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили та ліквідували канал постачання наркотиків військовослужбовцям. Також в ході слідчих дій було виявлено та ліквідовано нарколабораторію, де і виготовляли психотропні речовини.

Як повідомляло РБК-Україна, в порту в Гамбурзі (Німеччина) правоохоронці вилучили найбільшу в історії партію кокаїну вагою 4,5 тонни вартістю один мільярд євро.

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