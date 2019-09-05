У Хмельницькому вилучили наркотиків майже на два млн грн

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Хмельницькому поліція вилучила наркотиків майже на два мільйони гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.
За інформацією правоохоронців, було виявлено близько 7 кг маріхуани, понад 100 рослин конопель, 1,5 кг прекурсорів, амфетамін, екстазі, солі тощо, а також прилади для виготовлення наркотиків, зброю та боєприпаси.
"Вчора, 4 вересня, під час чергового збуту наркотиків слідчі затримали групу наркоділків", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що до складу групи входило дві людини: 36-річний житель Хмельницького та 25-річний житель Ярмолинецького району. Поширення наркотиків вони здійснювали методом "закладок". Замовлення приймалися через інтернет-месенджер, а оплату клієнти проводили за допомогою електронного гаманця.
Загалом працівники поліції зафіксували 6 фактів збуту ділками наркопродукції.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили та ліквідували канал постачання наркотиків військовослужбовцям. Також в ході слідчих дій було виявлено та ліквідовано нарколабораторію, де і виготовляли психотропні речовини.
Як повідомляло РБК-Україна, в порту в Гамбурзі (Німеччина) правоохоронці вилучили найбільшу в історії партію кокаїну вагою 4,5 тонни вартістю один мільярд євро.