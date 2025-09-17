На Хмельниччині змінили умови проведення масових заходів: що треба знати

У Хмельницькій області Рада оборони скасувала вимогу щодо обов’язкового погодження масових заходів із військовим командуванням.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook.
Нещодавно начальник обласної військової адміністрації Cергій Тюрін - Голова Хмельницької ОДА інформував про рішення Ради оборони області щодо обов’язкового погодження масових заходів із військовим командуванням. Його ухвалили на виконання доручення Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з метою належної організації безпеки під час проведення заходів.
Втім, пізніше інша резолюція визнала це доручення виконаним, і воно більше не застосовується.
Відтак 15 вересня 2025 року Рада оборони області офіційно скасувала попереднє рішення. Тепер організатори заходів мають дотримуватися вимог раніше ухвалених рішень Ради оборони області:
від 12 вересня 2022 року;
від 23 червня 2025 року.
У відомстві наголосили, що цю інформацію слід враховувати під час планування будь-яких масових заходів.
Наприкінці серпня цього року з'явилась інформація, що в Україні змінять правила проведення масових заходів. Необхідно буде отримати погодження від військового командування.
Передумовою змін став скандал у Києві - 28 серпня правоохоронці зупинили масштабний концерт в одному із житлових комплексів Софіївської Борщагівки через те, що захід відбувався у дні жалоби за загиблими внаслідок атаки російської армії по Києву.
Читайте також про те, що у Тернопільській області з вересня посилили правила безпеки під час воєнного стану. Відтепер органи влади, громади та організації всіх форм власності зобов’язані завчасно погоджувати проведення масових заходів із комендантом області.