На Хмельниччині змінили умови проведення масових заходів: що треба знати

Погодження військового командування більше не є обов'язковим (фото: Вікіпедія)
Автор: Василина Копитко

У Хмельницькій області Рада оборони скасувала вимогу щодо обов’язкового погодження масових заходів із військовим командуванням.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook.

Що потрібно знати про зміни

Нещодавно начальник обласної військової адміністрації Cергій Тюрін - Голова Хмельницької ОДА інформував про рішення Ради оборони області щодо обов’язкового погодження масових заходів із військовим командуванням. Його ухвалили на виконання доручення Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з метою належної організації безпеки під час проведення заходів.

Втім, пізніше інша резолюція визнала це доручення виконаним, і воно більше не застосовується.

Відтак 15 вересня 2025 року Рада оборони області офіційно скасувала попереднє рішення. Тепер організатори заходів мають дотримуватися вимог раніше ухвалених рішень Ради оборони області:

У відомстві наголосили, що цю інформацію слід враховувати під час планування будь-яких масових заходів.

Проведення масових заходів в Україні

Наприкінці серпня цього року з'явилась інформація, що в Україні змінять правила проведення масових заходів. Необхідно буде отримати погодження від військового командування.

Передумовою змін став скандал у Києві - 28 серпня правоохоронці зупинили масштабний концерт в одному із житлових комплексів Софіївської Борщагівки через те, що захід відбувався у дні жалоби за загиблими внаслідок атаки російської армії по Києву.

Читайте також про те, що у Тернопільській області з вересня посилили правила безпеки під час воєнного стану. Відтепер органи влади, громади та організації всіх форм власності зобов’язані завчасно погоджувати проведення масових заходів із комендантом області.

