В Хмельницкой области изменили условия проведения массовых мероприятий: что нужно знать

Что нужно знать об изменениях

Недавно начальник областной военной администрации Сергей Тюрин - Председатель Хмельницкой ОГА информировал о решении Совета обороны области относительно обязательного согласования массовых мероприятий с военным командованием. Его приняли во исполнение поручения Премьер-министра Украины Юлии Свириденко с целью надлежащей организации безопасности во время проведения мероприятий.

Однако позже другая резолюция признала это поручение выполненным, и оно больше не применяется.

Поэтому, 15 сентября 2025 года Совет обороны области официально отменил предыдущее решение. Теперь организаторы мероприятий должны соблюдать требования ранее принятых решений Совета обороны области:

В ведомстве отметили, что эту информацию следует учитывать при планировании любых массовых мероприятий.

Проведение массовых мероприятий в Украине

В конце августа этого года появилась информация, что в Украине изменят правила проведения массовых мероприятий. Необходимо будет получить согласование от военного командования.

Предпосылкой изменений стал скандал в Киеве - 28 августа правоохранители остановили масштабный концерт в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки из-за того, что мероприятие проходило в дни траура по погибшим в результате атаки российской армии по Киеву.