ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Масові заходи тільки з дозволу коменданта: на Тернопільщині посилюють правила безпеки

Вівторок 02 вересня 2025 17:41
UA EN RU
Масові заходи тільки з дозволу коменданта: на Тернопільщині посилюють правила безпеки Фото: У Тернопільській області заборонили проводити масові заходи без дозволу коменданта (фото із відкритих джерел)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Тернопільській області посилюють правила безпеки під час воєнного стану. Відтепер органи влади, громади та організації всіх форм власності зобов’язані завчасно погоджувати проведення масових заходів із комендантом області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОВА.

Будь-які масові заходи мають проходити тільки після офіційного погодження з комендантом Тернопільської області. Це стосується підрозділів обласної та районних військових адміністрацій, міських, селищних і сільських рад, а також підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

Погодження здійснює комендант області Віктор Агеєв - начальник Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.

Звернення потрібно надсилати на електронну адресу: och_tzvvsp@post.mil.gov.ua

Рішення ухвалене на виконання доручення прем’єр-міністра України та з урахуванням попередніх рішень Ради оборони області щодо дотримання умов воєнного стану.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінюють правила проведення масових заходів - тепер їх потрібно погоджувати з військовим командуванням.

Рішення ухвалили після скандалу з концертом під час жалоби в Києві. Заборони на мітинги немає - йдеться лише про культурні заходи. Нові правила поширюються на всі області, а не лише на столицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопільська область
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці