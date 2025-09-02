Масові заходи тільки з дозволу коменданта: на Тернопільщині посилюють правила безпеки

У Тернопільській області посилюють правила безпеки під час воєнного стану. Відтепер органи влади, громади та організації всіх форм власності зобов’язані завчасно погоджувати проведення масових заходів із комендантом області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОВА .

Будь-які масові заходи мають проходити тільки після офіційного погодження з комендантом Тернопільської області. Це стосується підрозділів обласної та районних військових адміністрацій, міських, селищних і сільських рад, а також підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

Погодження здійснює комендант області Віктор Агеєв - начальник Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.

Звернення потрібно надсилати на електронну адресу: och_tzvvsp@post.mil.gov.ua

Рішення ухвалене на виконання доручення прем’єр-міністра України та з урахуванням попередніх рішень Ради оборони області щодо дотримання умов воєнного стану.