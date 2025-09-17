На Хмельниччині змінили умови проведення масових заходів: що треба знати

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook .

Що потрібно знати про зміни

Нещодавно начальник обласної військової адміністрації Cергій Тюрін - Голова Хмельницької ОДА інформував про рішення Ради оборони області щодо обов’язкового погодження масових заходів із військовим командуванням. Його ухвалили на виконання доручення Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з метою належної організації безпеки під час проведення заходів.

Втім, пізніше інша резолюція визнала це доручення виконаним, і воно більше не застосовується.

Відтак 15 вересня 2025 року Рада оборони області офіційно скасувала попереднє рішення. Тепер організатори заходів мають дотримуватися вимог раніше ухвалених рішень Ради оборони області:

У відомстві наголосили, що цю інформацію слід враховувати під час планування будь-яких масових заходів.

Проведення масових заходів в Україні

Наприкінці серпня цього року з'явилась інформація, що в Україні змінять правила проведення масових заходів. Необхідно буде отримати погодження від військового командування.

Передумовою змін став скандал у Києві - 28 серпня правоохоронці зупинили масштабний концерт в одному із житлових комплексів Софіївської Борщагівки через те, що захід відбувався у дні жалоби за загиблими внаслідок атаки російської армії по Києву.