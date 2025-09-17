ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Хмельниччині змінили умови проведення масових заходів: що треба знати

Хмельницька область, Середа 17 вересня 2025 13:58
UA EN RU
На Хмельниччині змінили умови проведення масових заходів: що треба знати Погодження військового командування більше не є обов'язковим (фото: Вікіпедія)
Автор: Василина Копитко

У Хмельницькій області Рада оборони скасувала вимогу щодо обов’язкового погодження масових заходів із військовим командуванням.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook.

Що потрібно знати про зміни

Нещодавно начальник обласної військової адміністрації Cергій Тюрін - Голова Хмельницької ОДА інформував про рішення Ради оборони області щодо обов’язкового погодження масових заходів із військовим командуванням. Його ухвалили на виконання доручення Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з метою належної організації безпеки під час проведення заходів.

Втім, пізніше інша резолюція визнала це доручення виконаним, і воно більше не застосовується.

Відтак 15 вересня 2025 року Рада оборони області офіційно скасувала попереднє рішення. Тепер організатори заходів мають дотримуватися вимог раніше ухвалених рішень Ради оборони області:

У відомстві наголосили, що цю інформацію слід враховувати під час планування будь-яких масових заходів.

Проведення масових заходів в Україні

Наприкінці серпня цього року з'явилась інформація, що в Україні змінять правила проведення масових заходів. Необхідно буде отримати погодження від військового командування.

Передумовою змін став скандал у Києві - 28 серпня правоохоронці зупинили масштабний концерт в одному із житлових комплексів Софіївської Борщагівки через те, що захід відбувався у дні жалоби за загиблими внаслідок атаки російської армії по Києву.

Читайте також про те, що у Тернопільській області з вересня посилили правила безпеки під час воєнного стану. Відтепер органи влади, громади та організації всіх форм власності зобов’язані завчасно погоджувати проведення масових заходів із комендантом області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область
Новини
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі