В Хмельницкой области изменили условия проведения массовых мероприятий: что нужно знать

Хмельницкая область, Среда 17 сентября 2025 13:58
В Хмельницкой области изменили условия проведения массовых мероприятий: что нужно знать Согласование военного командования больше не является обязательным (фото: Википедия)
Автор: Василина Копытко

В Хмельницкой области Совет обороны отменил требование об обязательном согласовании массовых мероприятий с военным командованием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.

Что нужно знать об изменениях

Недавно начальник областной военной администрации Сергей Тюрин - Председатель Хмельницкой ОГА информировал о решении Совета обороны области относительно обязательного согласования массовых мероприятий с военным командованием. Его приняли во исполнение поручения Премьер-министра Украины Юлии Свириденко с целью надлежащей организации безопасности во время проведения мероприятий.

Однако позже другая резолюция признала это поручение выполненным, и оно больше не применяется.

Поэтому, 15 сентября 2025 года Совет обороны области официально отменил предыдущее решение. Теперь организаторы мероприятий должны соблюдать требования ранее принятых решений Совета обороны области:

В ведомстве отметили, что эту информацию следует учитывать при планировании любых массовых мероприятий.

Проведение массовых мероприятий в Украине

В конце августа этого года появилась информация, что в Украине изменят правила проведения массовых мероприятий. Необходимо будет получить согласование от военного командования.

Предпосылкой изменений стал скандал в Киеве - 28 августа правоохранители остановили масштабный концерт в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки из-за того, что мероприятие проходило в дни траура по погибшим в результате атаки российской армии по Киеву.

Читайте также о том, что в Тернопольской области с сентября ужесточили правила безопасности во время военного положения. Теперь органы власти, громады и организации всех форм собственности обязаны заранее согласовывать проведение массовых мероприятий с комендантом области.

