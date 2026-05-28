На Хмельниччині двоє військових загинули під час відбиття атаки дронів

20:03 28.05.2026 Чт
1 хв
Застосування дрона-перехоплювача обернулося трагедією
aimg Дмитро Левицький
На Хмельниччині двоє військових загинули під час відбиття атаки дронів Ілюстративне фото: на Хмельниччині під час відбиття атаки дронів сталася трагедія (Getty Images)
У Хмельницькій області під час спроби відбиття атаки безпілотників загинули двоє військовослужбовців. Ще одного бійця було госпіталізовано.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Що сталося

Трагедія сталася 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам’янець-Подільського району.

За попередньою інформацією, під час виконання бойового завдання з перехоплення ворожих цілей вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

Двоє військових відразу загинули на місці. А життю пораненого наразі нічого не загрожує.

Трагедію розслідує ДБР

Наразі слідчі ДБР уже вилучили пульти керування та відповідні засоби комунікації для проведення експертиз. Фахівці мають встановити причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета.

Розслідування триває за ч. 3 ст. 414 КК України - порушення правил поводження зі зброєю, а також із предметами, що становлять підвищену небезпеку, яке спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті - ув'язнення строком від 3 до 12 років.

Нагадаємо, російські війська практично щодня атакують Україну дронами та ракетами. У ніч на 28 травня ворог атакував українців "Кинджалом" та десятками ударних дронів.

Українська ППО працювала по цілях, але деякі з них - все ж влучили.

Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі
