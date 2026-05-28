В Хмельницкой области двое военных погибли при отражении атаки дронов

20:03 28.05.2026 Чт
Применение дрона-перехватчика обернулось трагедией
aimg Дмитрий Левицкий
В Хмельницкой области двое военных погибли при отражении атаки дронов Иллюстративное фото: в Хмельницкой области при отражении атаки дронов произошла трагедия (Getty Images)
В Хмельницкой области во время попытки отражения атаки беспилотников погибли двое военнослужащих. Еще один боец был госпитализирован.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь Теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

Что случилось

Трагедия произошла 27 мая около 11:15 в одном из сел Дунаевецкой общины Каменец-Подольского района.

По предварительной информации, во время выполнения боевого задания по перехвату вражеских целей взорвался боеприпас дрона-перехватчика.

Двое военных сразу погибли на месте. А жизни раненого сейчас уже ничего не угрожает.

Трагедию расследует ГБР

Сейчас следователи ГБР уже изъяли пульты управления и соответствующие средства коммуникации для проведения экспертиз. Специалисты должны установить причины внезапной детонации взрывоопасного предмета.

Расследование продолжается по ч. 3 ст. 414 УК Украины - нарушение правил обращения с оружием, а также с предметами, представляющими повышенную опасность, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи - заключение сроком от 3 до 12 лет.

Напомним, российские войска практически ежедневно атакуют Украину дронами и ракетами. В ночь на 28 мая враг атаковал украинцев "Кинжалом" и десятками ударных дронов.

Украинская ПВО работала по целям, но некоторые из них - все же попали.

