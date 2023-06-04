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Хмарно, місцями спека до +24: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 04 червня 2023 07:30
Хмарно, місцями спека до +24: прогноз погоди на сьогодні Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України очікується мінлива хмарність, однак без опадів. В деяких областях температура повітря сягатиме +24 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Швидкість вітру досягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +6 до +8 вночі й від +18 до +24 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +18 до +22 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +8 до +12 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на сході коливатиметься від +7 до +14 вночі й від +18 до +23 вдень.

Хмарно, місцями спека до +24: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +7 до +9, а вдень - від +20 до +22 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про сильну бурю, яка нещодавно накрила Київську область. Через сильні пориви вітру та дощ було пошкоджено контактну мережу в одному з районів столиці. Внаслідок негоди в регіоні діяли аварійні відключення світла.

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