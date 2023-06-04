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Облачно, местами жара до +24: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 04 июня 2023 07:30
Облачно, местами жара до +24: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины ожидается переменная облачность, однако без осадков. В некоторых областях температура воздуха будет достигать +24 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

Скорость ветра будет достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +6 до +8 ночью и от +18 до +24 днем;
  • на севере будет колебаться от +6 до +9 ночью и от +18 до +22 днем;
  • на юге будет колебаться от +8 до +12 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на востоке будет колебаться от +7 до +14 ночью и от +18 до +23 днем.

Облачно, местами жара до +24: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на сегодня (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +7 до +9, а днем - от +20 до +22 градусов.

Напомним, РБК-Украина писало о сильной буре, которая недавно накрыла Киевскую область. Из-за сильных порывов ветра и дождя была повреждена контактная сеть в одном из районов столицы. Вследствие непогоды в регионе действовали аварийные отключения света.

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