Облачно, местами жара до +24: прогноз погоды на сегодня

По всей территории Украины ожидается переменная облачность, однако без осадков. В некоторых областях температура воздуха будет достигать +24 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +7 до +9, а днем - от +20 до +22 градусов.

Скорость ветра будет достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Напомним, РБК-Украина писало о сильной буре, которая недавно накрыла Киевскую область. Из-за сильных порывов ветра и дождя была повреждена контактная сеть в одном из районов столицы. Вследствие непогоды в регионе действовали аварийные отключения света.

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